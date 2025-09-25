元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）が、25日までに自身の公式YouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。「【寝床紹介】夢空の寝床と夜中の授乳セットを紹介します」と題した動画で、8月に誕生した第5子で次女の夢空（ゆめあ）の寝室と設備について紹介した。寝室はベビーベッドの隣に棚が設置され、ポットと冷蔵庫、哺乳瓶や粉ミルクなどが置かれており、辻によれば“夜中に使いやすいレイアウト”の部屋だそう。ポットは