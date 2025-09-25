10月16日スタートの与田祐希主演ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』（MBSほか）の公式インスタグラムが24日、与田のオフショットを公開した。【写真】乃木坂46・与田祐希、水着カットなど3rd写真集先行カット写真には、ハイトーンの髪をツインテールにまとめた与田の姿が収められており、普段の印象とは異なる新鮮な雰囲気。この姿にファンからは「ツインテール！！可愛すぎる」「髪色新鮮」「死ぬバズめちゃ楽しみすぎる！！」