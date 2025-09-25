元日向坂46の富田鈴花が24日、自身のインスタグラムを更新し、期間限定だったというハイトーンヘアの写真を公開した。【写真】富田鈴花、スタイル抜群の水着姿富田は「期間限定ハイトーンまたいつかっ」とコメントを添えて、セルフィーを投稿。上品なワンピース姿にメガネとスカーフを合わせ、落ち着いた大人の雰囲気を漂わせている。富田は8月に日向坂46を卒業。9月には「少し前に、父と母とイタリアへ行ってきました」と