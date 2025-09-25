女優・内田理央が、25日にインスタグラムを更新。髪色を変えた近影に「かわいい」と絶賛の声が集まった。【写真】落ち着いたカラーにイメチェンした内田理央が超かわいい（4枚）内田は「ヘアメンテナンスちょっと秋っぽいカラーにしてもらいました。色は3枚目が一番わかりやすいかも」とつづり、髪色を変えた近影を公開。直近の投稿では明るめのブラウンだったヘアカラーが暗く落ち着いたカラーになっており、大人っぽい雰囲