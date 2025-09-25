5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのTBS系冠番組『限界突破！やってM!LK』のシーズン2（毎週木曜深0：59）が、10月9日から放送開始されることが25日、発表された。【ソロカット】ファイティングポーズでやる気満々！笑顔をみせる佐野勇斗ら同番組は、昨年11月に結成10周年を迎えたM!LKが、さまざまなチャレンジを通して自分たちの限界を突破しながら一流芸能人を目指す番組。シーズン1の放送終了から半年、M!LKは「イイじゃ