9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のカイが26日に発売する写真集『いま』（SDP）より、収録カット2点と特典カット2点が解禁された。【収録カット】“青の電車”＆“2番ホーム”の奇跡的なロケーションでアンニュイな表情をみせるカイ30歳を記念し、カイ本人がセルフプロデュースした本作は、異国の地・タイを舞台に、気心の知れた友人との旅行のようなリラックスした表情を収めた一冊。本人のファッション