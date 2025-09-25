◇MLB ドジャース5ー4ダイヤモンドバックス(日本時間25日、チェイス・フィールド)佐々木朗希投手が138日ぶりにリリーフでメジャー復帰を果たし、最速99.8マイル(約160.6キロ)を記録するなど2奪三振で無失点の投球を見せました。試合後佐々木投手は「大事な場面だったので抑えられてよかったと思いますし、まあうれしかったです」と話します。5月に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りしリハビリに励んでいた佐々木投手