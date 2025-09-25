トヨタ自動車が静岡県裾野市の工場跡地に建設した実証実験都市「ToyotaWovenCity」が25日に始動した。自動車に限らないさまざまな「モビリティ」のテストコースとして作られた街で、トヨタの「私有地」であることを生かし、一般の公道などでは実現しにくい仕様を取り入れながら、実際に人が入居して社会インフラとあわせた実証実験を行う。実証実験には、トヨタをはじめとしたトヨタグループ12社、ダイドードリンコや日清食品