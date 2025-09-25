「西武−日本ハム」（２５日、ベルーナドーム）日本ハム・山崎が約１カ月ぶりに１軍に再昇格した。８月２７日の西武戦に先発して５敗目を喫し、翌日に２軍落ち。「投げ方も含めてもう一度見直した。自分の欠点がいろいろとわかったので、そこは良かった」と修正を図ってきた。練習中に新庄監督とガッチリ握手を交わし「頑張ろう」と声をかけられたいうベテラン。残り６試合はリリーフとして待機する。「投げるのは変わらな