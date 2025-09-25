閉幕まであと18日となり、連日、多くの人で賑わっている大阪・関西万博。25日も、人だかりができていた。記者リポート：午前10時すぎです。こちら、「いのち動的平衡館」の前にはすごい人だかりが出来ています。歩いても歩いても、先が全くわかりません。多くの人が待ちわびていたのは…？来場者：いま悠仁さまが出てくるのを待ってるところです。初めて。ドキドキします。秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまが、24日から万博を視察され