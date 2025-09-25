9月9日、高知県高知市で行われた「こうち外国人材優良サポート事業者認証書授与式」。高知県は県内で働く外国人に『暮らしやすく、働きやすく、学びやすい』という3つの観点で環境整備をしている県内の事業者を優良サポート事業者として認証する制度を2025年度に設けました。式には8月末時点で認証を受けた16事業者のうち15事業者が出席し、茺田知事から認証書を受け取りました三ツ星を取得した企業の一つが高知