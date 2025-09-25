ボクシングの「ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏＢｏｘｉｎｇ１４」の開催発表会見が２５日、都内で行われ、ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦として、同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝と、同級２位で前ＷＢＡ世界同級王者の井上拓真（２９）＝大橋＝のカードが正式決定した。１１月２４日に東京・江東区のトヨタアリーナ東京で開催される。王座陥落から１年１カ月ぶりの再起戦で返り咲きを狙う拓真は、ボクシング転向８戦目で世界