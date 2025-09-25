9月25日発表の1ヶ月予報を詳しく解説した「【１ヶ月予報】10月前半もかなりの高温 前線＆台風で西は大雨注意」で、気象予報士の松浦悠真氏が、10月前半にかけての天候の特徴と注意点について語った。 松浦氏は「この先も高温となりまして、かなりの高温となる時期も出てきそうです」と述べ、全国的に平年を上回る高温傾向が続く見込みであることを強調。その具体的な数値として、「北海道から沖縄にかけて高温の確率が70%から80