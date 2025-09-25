「川口市営第８回第３節」（２５日、川口）いつもニコニコ、地元の愛されキャラ・山際真介（５０）＝川口・２６期＝が、初日１Ｒを５番手から追い上げて圧勝。準決勝戦に進出した。３０線から素早く３番手に付け、２周３角で先行２車をまとめて差し切り、ゴールでは２着の野田光宏（浜松）に３２メートルの大差をつけた。上がり３・４３８は昼の時間帯としては速い。「朝練から乗りやすかった。試走タイムも出たし、レースで