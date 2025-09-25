妻子ある職員とのラブホテル通いが報じられた前橋市長。緊急会見から一夜明け、早くも公務ドタキャンが起きるなど波紋が広がっています。群馬県の前橋市長を務める小川晶氏（42）。前橋市・小川晶市長：私に関するネット記事につきまして、市民の皆さま、（市）職員の皆さま、そして巻き込んでしまった（当該）職員とそのご家族の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くおわびを申し上げます。私が特定の職員と複数回ホ