9月25日放送のTBS系『THE TIME,』に、10月24日公開の映画『愚か者の身分』で共演している綾野剛と北村匠海がVTR出演した。【関連】北村匠海、“15歳差”綾野剛は懐の深い先輩「とんでもない包容力を…」番組ではインタビューが行われ、映画で闇ビジネスの世界から逃げ続けるという役柄を演じたことにちなみ、“思わず逃げ出したくなった瞬間”について質問。これに対し、北村は、「自分がオールアップしたのが、それこそ歌舞伎町の