白いベビーベッドの中を見つめるワンコと、まだ言葉も話せない赤ちゃん。そこから始まった関係が、いつしか“家族の絆”へと育っていきました…。そんなふたりが共に成長した3年間の歩みをまとめた投稿は多くの反響を呼び、記事執筆時点で156万再生を突破。「尊すぎる」「最高の相棒」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃんだった男の子→常に犬と一緒にいた結果、相棒になり…思わず涙する『3