大相撲秋場所12日目、石川県津幡町出身の横綱・大の里は関脇の霧島に勝ち、1敗を守りました。全勝でリードしていた豊昇龍が敗れたため、1敗で並びました。横綱での初優勝に向けて終盤に負けは許されない大の里は、落ち着いた立ち合いから左を差そうとする霧島に隙を見せず突きで圧倒し、押し出しで勝ちました。続く結びの一番で全勝だった豊昇龍が安青錦に敗れ、大の里は優勝争いでトップに並びました。賜杯をめぐる争いが混とんと