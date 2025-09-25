県議会９月定例会はきょう代表質問が行われ、コメの増産や出没が相次ぐクマ対策について質問が出されました。 【写真を見る】県議会9月定例会コメの増産やクマ対策の今後は（山形） きょうの県議会では、政府が出したコメの増産方針を受けて県がどう対応していくかを問う声があがりました。 県によりますと、今年度産の主食用米の作付面積は５万７千ヘクタールと県が掲げた生産目安を２８００ヘクタール上回る見