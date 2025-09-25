Paidyは2025年9月22日、「お買い物に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2025年8月14日~8月21日、全国の18~29歳のZ世代、および30~49歳のミドル層の男女計400名を対象にインターネットで実施した。「お買い物に関する意識調査」・「分割手数料無料の分割あと払いユーザー調査」昨今、「タイパ」や「コスパ」など、Z世代ではパフォーマンスが重視されている。お金の使い方においても「効率性を重視する」と回答したZ世代は8