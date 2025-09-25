ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は25日に予選3日目が行われた。末永和也（26＝佐賀）の勢いが止まらない。3日目2Rで4コースカドから一撃を決めて、今節初の“捲り”決着を演出。続く10Rは3コースから捲り差して日またぎ3連勝を飾り、得点率トップに立った。「伸びは上位。エンジンがいいので少し調整を外しても足はいい」と着順通りの手応えを得る。26日の予選最終日は2Rに6号艇で登場。「流れは