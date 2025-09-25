車の間をすり抜ける１台の車。衝突する直前とみられ、かなりのスピードが出ているようにもみえます。９月２５日午前９時２０分ごろ、恵庭市上山口の国道３６号であわせて車１０台が衝突しました。複数の事故車両で３車線の道路が塞がっています。（被害者）「突然衝撃。すごいスピードですり抜けて走っていった、次から次へとぶつかって。茶色の車から人が降りて向こうに走っていった。すごい勢いで走っていった、慌て