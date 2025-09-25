9月29日は「洋菓子の日」。今が旬のフルーツを使った秋のスイーツが県内の店舗に並び始めます。鹿児島市の「フランス菓子 一公」からは栗のパウンドケーキ。姶良市の「菓子工房 nicotto」からは梨のタルトを紹介します。(詳しくは動画をご覧ください)