ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は25日に予選3日目が行われた。佐々木完太（29＝山口）が準優勝戦進出に望みをつないだ。2号艇で臨んだ3日目11R。ピット離れで飛び出すとインコース奪取に成功。しっかりと逃げ切り、得点率16位タイに浮上した。「これで勝負駆けにつながった。もともとピット離れは良かったけど、出足を求めて良くなったのかな。全体に普通だったけど出足が少し良くなった」と感触も