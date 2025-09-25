日本歌手協会は２５日、不整脈の一種である洞不全症候群を公表した歌手の美川憲一が「第５２回歌謡祭」（１０月１６、１７日＝東京・江戸川区総合文化センター）への出演を見送ることを発表した。同公演は日本歌手協会恒例のコンサートで、昼夜２回４公演を開催予定。各回で出演者や曲目・構成が変わり総計１３０組以上の歌手が勢ぞろいする予定で、美川の出演も発表されていた。同協会は「美川憲一さんは、病状を鑑み今回の出