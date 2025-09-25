高止まりしている卵の価格。少なくとも年内はこの状況が続く見通しが明らかになりました。日本養鶏協会は25日、卵の需給をめぐる検討会を開きました。卵を産むニワトリをめぐっては、去年秋から今年初めに広がった鳥インフルエンザで、全体のおよそ6.5％にあたる841万羽が殺処分されています。現在は供給が去年に比べて減る一方、外食で「月見」メニューが始まって需要が増えていることから、「Mサイズ」の卸売価格は1キロあたり32