ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は25日に予選3日目が行われた。ラストイヤーの板橋侑我（29＝静岡）は3日目4Rで4コースから差して3着。ここまで4、2、2、3着と大崩れなく得点率8位タイにつける。「ターン頂点から出口にかけて違和感がある。ただ、ペラをやれば大丈夫そう。足負けしている感覚もない」と感触もまずまずだ。昨年はF2があり、A2級降格も経験。「改めてボートが好きだと分かったし、