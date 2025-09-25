ブータンのブースを視察される秋篠宮さまと長男悠仁さま＝25日午後、大阪市此花区の夢洲（代表撮影）秋篠宮さまと長男悠仁さまは25日、大阪市の大阪・関西万博の会場を訪れ、オランダ館やタイ館などのパビリオンを視察された。共同館「コモンズ」で、悠仁さまが2019年に初めて海外訪問したブータンの「タクツァン僧院」の模型を2人で熱心に見入った。担当者によると、悠仁さまは訪問時を振り返り「大変楽しい思い出で懐かしい