熊本県内のバス事業者5社が「減便や赤字の最大の要因は運転手不足」として、熊本市に支援を求めました。 【写真を見る】バスの減便・赤字の最大要因「運転手が足りない」熊本のバス事業5社が窮状を訴える 熊本市議会の特別委員会で窮状を訴えたのは、バス会社5社の共同経営体のトップです。 共同経営推進室 高田晋室長「増便するにしても運転手が足りないのでどうにかしたい」 共同経営体は2030年に利用者を4000万人にするこ