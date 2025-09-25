オンラインカジノで賭けを繰り返したとして、常習賭博罪に問われた元フジテレビバラエティ制作部企画担当部長・鈴木善貴被告（４４）（懲戒解雇）に対し、東京地裁は２５日、懲役１年、執行猶予３年（求刑・懲役１年）の有罪判決を言い渡した。矢野直邦裁判官は「賭博の頻度や賭け金の高額さに照らし、非難の度合いは強い」と述べた。判決によると、鈴木被告は昨年９月〜今年５月、日本国内で携帯電話から海外のオンラインカジ