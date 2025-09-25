近年、「注目されたい」という欲求の暴走によって起きるSNSのトラブルが後を絶たず、自己顕示欲は“悪”だという空気が広がっています。しかし、自己顕示欲は本当に悪いものなのでしょうか? 本記事では、自己顕示欲の本質やメリット・デメリットを改めて見つめ直しつつ、「自己顕示欲を暴走させず、うまく付き合うにはどうすればいいか?」を考えていきます。自己顕示欲が引き起こす、インターネット・SNSトラブルの例自己顕示欲が