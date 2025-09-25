「10月の年金支給日に支援給付金が上乗せされる」と聞いて気になっている方も多いのではないでしょうか。これは、所得が一定基準以下の年金受給者を対象に支給される「年金生活者支援給付金」という制度です。毎年10月の支給日に反映されるため、該当する方は年金額が増える可能性があります。 今回は、給付額の目安や対象条件、申請方法について解説します。 年金生活者支援給付金とは 年金生活者支援給付金とは、2