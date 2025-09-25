預かっていたネコを衰弱死させた疑いで熊本市の女が逮捕された事件で、ネコを預けた人などが24日、女の起訴などを求める署名を熊本地検に提出しました。 9月18日に逮捕された熊本市北区の宮田由紀容疑者(51)は、預かっていたネコを不衛生な環境で飼育し、十分なエサを与えず13匹を衰弱死させた動物愛護法違反の疑いがもたれています。別の保護団体などが宮田容疑者の自宅で150匹以上が死んでいるのを確認し、被害者や保護団体な