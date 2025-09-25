◇プロ野球パ・リーグ 西武-日本ハム（25日、ベルーナドーム）清宮幸太郎選手が相手先発・今井達也投手から2ランホームランを放ち、先制に成功しました。両チーム無得点で迎えた2回、先頭の4番・郡司裕也選手がセンター前にヒットを放ち出塁します。この場面で打席に立った清宮選手は相手先発・今井投手の154キロのストレートを跳ね返し、レフトスタンドへ2ランホームランを放ちました。後半戦苦戦していた清宮選手は、23日の本拠