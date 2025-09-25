◇MLB ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス(日本時間25日、チェイス・フィールド)ドジャースは日本時間25日、ダイヤモンドバックスとの延長11回にもつれる攻防を制し勝利。優勝へのマジックも「1」とし、2年連続の地区優勝へ王手をかけました。そんなドジャースでは佐々木朗希投手が待望のメジャー復帰。2点リードで迎えた7回にリリーフ起用されると、160キロ前後のストレートも交えながら、1イニングを三者凡退に抑えました。こ