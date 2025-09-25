『女性ホルモンエストロゲンが減っているって本当？』と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が自身の見解を語った。片岡氏はエストロゲンが女性の生理安定や妊娠の環境づくりに不可欠であると認めつつも、「エストロゲンというのは炎症性作用物質になります」と、その過剰摂取によるデメリットを指摘。「エストロゲンが出ているから排卵もできるし、内膜を増やして妊娠の環境を作