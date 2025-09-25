外野ノックで汗を流す横浜ＤｅＮＡ・東＝２５日、横浜セ・リーグ２位につける横浜ＤｅＮＡは２６日から、横浜スタジアムで３位巨人との２連戦に臨む。２連勝か１勝１分けなら２位が確定し、クライマックスシリーズ（ＣＳ）の本拠地開催が決まる大一番。初戦の先発マウンドは、最多勝争いのトップをひた走る東克樹投手（２９）に託された。２５日に同スタジアムに姿を現した東は軽めのメニューをこなした。２７日の先発が予想さ