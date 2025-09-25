市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす26日昼前後から28日・日曜日まで、晴れる予報に変わりました。週明け29日は再び前線が通過して、雨が降る見込みです。きょう25日夜9時の予想天気図です。 小野：前線が石川県内を通過するため、あす26日・明け方まで、雷を伴って雨の降る所があるでしょう。26日朝9時の予想天気図で