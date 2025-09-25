MONSTA Xのショヌが、米シンガーソングライターのテディ・スウィムス（Teddy Swims）から称賛を受け、世界的な注目を集めている。【注目】ショヌが務めた社会服務要員とは？9月25日、米ビルボードの公式TilTokに、ショヌがカバーしたテディ・スウィムスの『Bad Dreams』に対する本人のリアクション映像が公開された。映像の中でテディ・スウィムスは、最近ショヌが出演したYouTubeチャンネルKBS Kpopの『リムジンサービス』で披露