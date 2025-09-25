【モデルプレス＝2025/09/25】モデルで女優の菊地姫奈が25日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハイトーンカラーにイメージチェンジした髪型を公開した。【写真】菊地姫奈、金髪にイメチェン◆菊地姫奈、ハイトーンイメージチェンジ披露菊地は「髪の毛明るくなった」とコメントし、これまでのダークトーンからハイトーンカラーにイメージチェンジした新しい髪色が際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「印象変わる」