【モデルプレス＝2025/09/25】放送作家の野々村友紀子が9月25日、自身のInstagramを更新。娘2人との写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】野々村友紀子、娘2人顔出しショット◆野々村友紀子、娘2人と若槻千夏のブランド展示会へ野々村は「若槻千夏ちゃんのブランドWCJの展示会に娘たちと」とつづり、娘2人とタレントの若槻千夏のブランド展示会に訪れたことを報告。「pecoちゃんにも久々に会えました！」と娘2人、若槻、タ