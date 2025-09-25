2025年、”私のMonterey”は木曜日の夕方に始まった。本当はもう少し早くに入りたかったけれどナパで楽しい仕事があったためこのタイミングになったのだ。もっとも私がモントレー詣を始めた30年前は”カーウィークエンド”だったから、いつも木曜日のモントレー着だった。昔からの有名イベントやオークションは今でもたいてい金曜日から始まるので決して遅すぎるわけじゃない。木曜日早朝に17マイルドライブをスタートするツール・