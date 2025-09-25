10月19日にスタートするNHK BSプレミアムの新ドラマ『終活シェアハウス』（毎週日曜後10：00）の全メインキャストが発表された。【写真】年齢不詳…パワフルなシニア男性を演じる石坂浩二舞台は、シングルシニア女性たちが自由に暮らすシェアハウス。若い世代とシングルシニア女性たちが互いに影響を与え合い、それぞれが自分らしく生きるヒントを見つけていく姿を描く。物語の中で、少年はオバサマたちのバイタリティに触発