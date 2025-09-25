台風18号による大雨の影響で甚大な被害が出た台湾東部・花蓮県。台湾当局によると、これまでに14人が死亡しました。花蓮市で飲食店を営む 溝淵剛さん「今回の場合は誰も予想できなくて、突発的な出来事だった」花蓮市に20年以上住む溝淵剛さん。家族と一時、連絡が取れなくなった友人がいると話します。花蓮市で飲食店を営む 溝淵剛さん「おとといの夜には（友人の）一人暮らしのお母さんと連絡が取れていたが、きのう朝