◇パ・リーグ楽天―ソフトバンク（2025年9月25日楽天モバイル）楽天のドラフト1位・宗山塁内野手（22）が2試合ぶりに「5番遊撃」で先発出場。2回の守備で、牧原大のゴロが二塁ベースに当たって跳ねたが、冷静に空中で捕球し、一塁に送球。微妙なタイミングながらアウトにする美技で観衆を沸かせた。初回2死一、二塁の第1打席では四球を選んで好機を拡大したが、フランコが三ゴロに倒れて無得点に終わった。