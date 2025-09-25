石破総理が発表する予定の戦後80年のメッセージについて、高市前経済安保担当大臣はきょう（25日）、「70年談話は未来志向であり、これ以上のメッセージは必要ない」と述べました。自民党総裁選に立候補している高市氏はきょう午後、報道各社のインタビューに応じました。このなかで、高市氏は石破総理が閣議決定が必要な「総理談話」ではなく、メッセージとして発表する方針の戦後80年の考えについて次のように述べ、否定的な考え