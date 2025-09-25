JICA＝国際協力機構は、国内の自治体をアフリカの「ホームタウン」に認定する交流事業について、自治体に抗議が殺到したことを受け、事業を撤回すると発表しました。JICA（国際協力機構） 田中明彦 理事長「今般『アフリカホームタウン構想』については、これを撤回することにいたしました」JICAは先月、国際交流を後押しするため、国内4つの自治体をアフリカ4か国の「ホームタウン」に認定。これに対し、SNS上では「移