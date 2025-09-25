記者会見する京都女子大の竹安栄子学長＝25日午前、京都市東山区京都女子大（京都市東山区）は25日、「食科学部」など3学部や返済不要の給付型奨学金を新設するとの大学改革を発表した。各地の女子大で共学化の方針が発表される中、7月に「女子大学宣言」を打ち出したのを踏まえた内容で、社会で活躍できる女性人材育成を推進する。大学によると、改革は2027〜30年度に実施。27年4月に、生産から流通、健康まで担う食のプロフ