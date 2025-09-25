時代を超えて愛される「Repetto（レペット）」から、2025年秋冬コレクション第5弾が登場します。エレガントな定番フラットシューズに輝きを添えるグリッターモデルや、日常に寄り添うアンクルブーツがラインナップ。さらに、伊勢丹新宿店限定の特別デザインもお目見え。クラフトマンシップと洗練された美しさが響き合う最新シューズを、今シーズンのワードローブに加えてみませんか？