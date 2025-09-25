俳優の阿部寛（61）芦田愛菜（21）が25日、都内で映画「俺ではない炎上」（山田篤宏監督、9月26日公開）公開前イベントに登壇した。阿部演じる主人公・山縣泰介が、SNSで身に覚えのない事件の犯人に仕立て上げられて炎上し、逃亡をはかる物語。劇中では阿部が芦田愛菜（21）から激怒されるシーンがあるが、実際の芦田は日ごろから穏やかな性格。最近怒ったことを問われても「なんだろう…？」と思い浮かばず、「あるのかも知れない